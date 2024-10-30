Шатунов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1931
Дата смерти27.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1950
Сын: Шатунов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Шатунова (Вохмякова) Анфисия Григорьевна
Рождение ребёнка
10.06.1956
Сын: Шатунов Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: Шатунова (Вохмякова) Анфисия Григорьевна
Рождение ребёнка
24.11.1957
Сын: Шатунов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Шатунова (Вохмякова) Анфисия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.03.1964
Сын: Шатунов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Шатунова (Вохмякова) Анфисия Григорьевна
Смерть
27.01.1982