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Шатунов Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1931

Дата смерти

27.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова (Вохмякова) Анфисия Григорьевна

Рождение ребёнка
30.07.1950

Сын: Шатунов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Шатунова (Вохмякова) Анфисия Григорьевна

Рождение ребёнка
10.06.1956

Сын: Шатунов Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Шатунова (Вохмякова) Анфисия Григорьевна

Рождение ребёнка
24.11.1957

Сын: Шатунов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Шатунова (Вохмякова) Анфисия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.03.1964

Сын: Шатунов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Шатунова (Вохмякова) Анфисия Григорьевна

Смерть
27.01.1982

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