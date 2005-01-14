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Шмонина Дарья Романовна
Шмонина Дарья Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.2005
Пол
Женский
Отец
Шмонин Роман Вячеславович
1979 г.р.
Мать
Шмонина (Данилова) Марина Валерьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2005
Отец:
Шмонин Роман Вячеславович
Мать:
Шмонина Марина Валерьевна
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