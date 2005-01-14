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Шмонина Дарья Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2005

Отец: Шмонин Роман Вячеславович

Мать: Шмонина Марина Валерьевна

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