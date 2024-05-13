Лукьянова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1905
Дочь: (Лукьянова) Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Лукьянов Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1907
Отец ребёнка: Лукьянов Ефрем Васильевич
Смерть
Неизвестно