Лукьянова Екатерина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Ефрем Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.02.1905

Дочь: (Лукьянова) Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Лукьянов Ефрем Васильевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.10.1907

Сын: Лукьянов Яков Ефремович

Отец ребёнка: Лукьянов Ефрем Васильевич

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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