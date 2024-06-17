Сайко (Кошель) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСайко (Кошель) Нина Ивановна

Сайко (Кошель) Нина Ивановна

Место рождения

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

25.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1937

Отец: Кошель Иван Фомич

Мать: Кошель (Савчук) Василиса Бонифатьевна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайко Василий Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1963

Дочь: Симанчук (Сайко) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Сайко Василий Степанович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
08.03.1967

Дочь: Новикова (Сайко) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Сайко Василий Степанович

Рождение ребёнка
14.05.1970

Дочь: Кохович (Сайко) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Сайко Василий Степанович

Рождение ребёнка
14.07.1974

Дочь: Томашук (Сайко) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Сайко Василий Степанович

Рождение ребёнка
11.10.1977

Дочь: Илючик (Сайко) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Сайко Василий Степанович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.