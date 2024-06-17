Сайко (Кошель) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.03.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1963
Дочь: Симанчук (Сайко) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Сайко Василий Степанович
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
08.03.1967
Дочь: Новикова (Сайко) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Сайко Василий Степанович
Рождение ребёнка
14.05.1970
Дочь: Кохович (Сайко) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Сайко Василий Степанович
Рождение ребёнка
14.07.1974
Дочь: Томашук (Сайко) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Сайко Василий Степанович
Рождение ребёнка
11.10.1977
Дочь: Илючик (Сайко) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Сайко Василий Степанович