Дюбка Василий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюбка Иван Васильев
Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
29.10.1903
Рождение ребёнка
25.12.1904
Дочь: Дюбка (Дюбка) Анисия Васильева
Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.02.1906
Сын: Дюбка Семен Васильев
Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.11.1908
Дочь: Решетникова (Дюбка) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
26.05.1911
Сын: Дюбка Иаков Васильев
Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дюбка (Дюбка) Валентина Васильева
Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно