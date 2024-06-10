Дюбка Василий Дмитриев 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дюбка Василий Дмитриев

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Дюбка Дмитрий Иванов

Мать: Дюбка (Анденок) Соломонида Феодорова (Тарасова)

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюбка Иван Васильев

Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
29.10.1903

Жена: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: Дюбка (Дюбка) Анисия Васильева

Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.02.1906

Сын: Дюбка Семен Васильев

Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.11.1908

Дочь: Решетникова (Дюбка) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.05.1911

Сын: Дюбка Иаков Васильев

Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Дюбка Паввл Васильевич

Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дюбка (Дюбка) Валентина Васильева

Мать ребёнка: Дюбка (Даниловская) Анастасия Григорьевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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