Пожидаев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1981
Сын: Пожидаев Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Пожидаева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1986
Сын: Пожидаев Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Пожидаева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.?
Дочь: Пожидаева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Пожидаева Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно