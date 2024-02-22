Пожидаев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожидаев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1981

Сын: Пожидаев Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Пожидаева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1986

Сын: Пожидаев Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Пожидаева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.?

Дочь: Пожидаева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Пожидаева Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно
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