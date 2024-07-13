Бередникова (Ранцева) Прасковьи Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Ранцев Трофим Илларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бередников Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бередников Лин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1936
Сын: Бередников Григорий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно