Бередникова (Ранцева) Прасковьи Трофимовна 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бередникова (Ранцева) Прасковьи Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Ранцев Трофим Илларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бередников Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бередников Лин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1936

Сын: Бередников Григорий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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