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Белоусова Евгения Киприянова

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.12.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1816 ст.

Отец: Белоусов Киприан Петров

Мать: не указана

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-43 (ГАТО, г. Томск). Лист 516 на ФС (лист 181 оборот в книге). д. Елбанской у Киприана Белоусова родилась дочь Евгения 20.12.1816. В воспреемниках д. Елбанской крестьянин Шубкин Прокопий. htt... Показать все
Смерть
Неизвестно
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