Белоусова Евгения Киприянова
Место рождения
Дата рождения20.12.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1816 ст.
Отец: Белоусов Киприан Петров
170-9-43 (ГАТО, г. Томск). Лист 516 на ФС (лист 181 оборот в книге). д. Елбанской у Киприана Белоусова родилась дочь Евгения 20.12.1816. В воспреемниках д. Елбанской крестьянин Шубкин Прокопий. htt... Показать все
Смерть
Неизвестно