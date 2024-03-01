Пономарёв Вячеслав Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономарёв Алексей
Рождение ребёнка
28.11.1992
Дочь: Бучева (Пономарёва) Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Пономарёва (Селюкова) Ольга Николаевна
Киреевск, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.12.1999
Сын: Пономарёв Антон Вячеславович
Мать ребёнка: Пономарёва (Селюкова) Ольга Николаевна