Пономарёв Вячеслав Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарёв Алексей

Мать: Пономарёва Людмила Тихоновна

Рождение ребёнка
28.11.1992

Дочь: Бучева (Пономарёва) Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Пономарёва (Селюкова) Ольга Николаевна

Киреевск, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.12.1999

Сын: Пономарёв Антон Вячеславович

Мать ребёнка: Пономарёва (Селюкова) Ольга Николаевна

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