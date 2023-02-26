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Müller Jean Martin

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Место рождения

Witternheim, Alzacja, Francja

Дата рождения

До 1704

Дата смерти

До 05.02.1759

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1701 г.р.

Дети

1727 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1704

Отец: Müller Martin

Мать: не указана

Witternheim, Alzacja, Francja
Бракосочетание
29.09.1722

Жена: Müller Maria Eva

Osthouse, Alzacja, Francja
Рождение ребёнка
24.06.1727

Сын: Müller Martin

Мать ребёнка: Müller Maria Eva

Strasbourg, Bas-Rhin, Francja
Смерть
До 05.02.1759
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