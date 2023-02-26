Müller Jean Martin
Место рожденияWitternheim, Alzacja, Francja
Дата рожденияДо 1704
Дата смертиДо 05.02.1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1704
Отец: Müller Martin
Мать: не указана
Witternheim, Alzacja, Francja
Бракосочетание
29.09.1722
Жена: Müller Maria Eva
Osthouse, Alzacja, Francja
Рождение ребёнка
24.06.1727
Сын: Müller Martin
Мать ребёнка: Müller Maria Eva
Strasbourg, Bas-Rhin, Francja
Смерть
До 05.02.1759