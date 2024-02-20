Фуното/Фонотова/Баркэт (Узбек) Вера Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/Баркэт (Узбек) Вера Герасимовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
21.01.1908

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Федор Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.04.1909

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Федорович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
29.10.1910

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.05.1912

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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