Солодунова (Гвозденко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодунова (Гвозденко) Анна

Солодунова (Гвозденко) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гвозденко Иван

Мать: Гвозденко Манирия

Рождение ребёнка
29.09.1956

Сын: Солодунов Николай Александрович

Отец ребёнка: Солодунов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодунова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Солодунов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодунов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Солодунов Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close