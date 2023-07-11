Солодунова (Гвозденко) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гвозденко Иван
Мать: Гвозденко Манирия
Рождение ребёнка
29.09.1956
Сын: Солодунов Николай Александрович
Отец ребёнка: Солодунов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодунова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Солодунов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодунов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Солодунов Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно