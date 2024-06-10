Бубенщикова Евдокия Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Дарья Артемьева
Отец ребёнка: Бубенщиков Артемий Иванов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Бубенщиков Артемий Иванов
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Бубенщиков Артемий Иванов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Александра Артемьева
Отец ребёнка: Бубенщиков Артемий Иванов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Евдокия Артемиева
Отец ребёнка: Бубенщиков Артемий Иванов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бубенщиков Пантелей Артемьев
Отец ребёнка: Бубенщиков Артемий Иванов
Смерть
Неизвестно