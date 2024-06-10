Бубенщикова Евдокия Кириллова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бубенщикова Евдокия Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубенщиков Артемий Иванов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Дарья Артемьева

Отец ребёнка: Бубенщиков Артемий Иванов

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бубенщиков Иван Артемьев

Отец ребёнка: Бубенщиков Артемий Иванов

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Бубенщиков Петр Артемьев

Отец ребёнка: Бубенщиков Артемий Иванов

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Александра Артемьева

Отец ребёнка: Бубенщиков Артемий Иванов

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Евдокия Артемиева

Отец ребёнка: Бубенщиков Артемий Иванов

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бубенщиков Пантелей Артемьев

Отец ребёнка: Бубенщиков Артемий Иванов

Верхний Челдак, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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