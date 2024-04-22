Фомин Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Александр Григорьевич

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Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

26.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Фомин Григорий Михайлович

Мать: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Из данных на сайте Память Народа. Отец указан Фомин Григорий Михайлович
Военная служба
23.10.1942
Есть инфа на сайте Память народа
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Мария Захаровна

Смерть
26.12.1943
Мазурино, Шумилинский район, Витебская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie58665122/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3De2cea44b181ca3f5748b91a69508cb03b3573f3600cdbc1aa8742bd49451639... Показать все
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