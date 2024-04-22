Фомин Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти26.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Фомин Григорий Михайлович
Из данных на сайте Память Народа. Отец указан Фомин Григорий Михайлович
Военная служба
23.10.1942
Есть инфа на сайте Память народа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Мария Захаровна
Смерть
26.12.1943
Мазурино, Шумилинский район, Витебская область
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