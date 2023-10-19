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(Эльрих) Ольга Александровна
(Эльрих) Ольга Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Пол
Женский
Отец
Эльрих Артур (Александр) Матвеевич
1843 г.р.
Мать
Бартенева (Бертенева) Маргарита Алексеевна
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Эльрих Артур (Александр) Матвеевич
Мать:
Бартенева Маргарита Алексеевна
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