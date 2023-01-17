Котова Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова Евдокия Дмитриевна

Котова Евдокия Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1704

Сын: Котов Василий Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1763
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close