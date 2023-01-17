Котова Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1704
Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1763