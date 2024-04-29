Куявский Казимир I
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1241
Сын: Чёрный (Czarny) Лешек Князь-Принцепс Польши, Князь Серадзский, Ленчицкий, Иновроцлавский, Сандомирский Ii (Leszek)
Мать ребёнка: (Вроцлавская) Констанция
Бжесць-Куявски
Смерть
Неизвестно