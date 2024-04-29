Куявский Казимир I Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Куявский Казимир I

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1241

Сын: Чёрный (Czarny) Лешек Князь-Принцепс Польши, Князь Серадзский, Ленчицкий, Иновроцлавский, Сандомирский Ii (Leszek)

Мать ребёнка: (Вроцлавская) Констанция

Бжесць-Куявски
Смерть
Неизвестно

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