Трушников Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Иван Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трушников Яков Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1871

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Трушникова Домна Филипова

Рождение ребёнка
02.07.1872

Сын: Трушников Филип Иванов

Мать ребёнка: Трушникова Домна Филипова

Рождение ребёнка
05.11.1873

Сын: Трушникова Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Трушникова Домна Филипова

Рождение ребёнка
08.11.1875

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Трушникова Домна Филипова

Рождение ребёнка
02.02.1878

Дочь: Агафья Анна Иванова

Мать ребёнка: Трушникова Домна Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Домна Филипова

Смерть
Неизвестно
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