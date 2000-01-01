Кобзарь Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобзарь Александр

Кобзарь Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобзарь Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Стародубцева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобзарь Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Стародубцева Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close