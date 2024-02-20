Макмак Константин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакмак Константин Федорович

Макмак Константин Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Макмак Федор Юрьевич

Мать: Макмак Мария Павловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1890

Дочь: София Константиновна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close