Макмак Константин Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Макмак Федор Юрьевич
Мать: Макмак Мария Павловна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1890
Дочь: София Константиновна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Смерть
Неизвестно