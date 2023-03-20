STARYNKEVITCH (DELAUNE) Antoinette
Место рождения
Дата рождения01.11.1891
Дата смерти24.12.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: STARYNKEVITCH Elie
Отец ребёнка: Старынкевич Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.07.1911
Сын: STARYNKEVITCH André
Отец ребёнка: Старынкевич Константин Дмитриевич
Бракосочетание
08.09.1918
Рождение ребёнка
09.09.1919
Сын: STARYNKEVITCH Dimitri Jean
Отец ребёнка: Старынкевич Константин Дмитриевич
Смерть
24.12.1934