STARYNKEVITCH (DELAUNE) Antoinette — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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STARYNKEVITCH (DELAUNE) Antoinette

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

01.11.1891

Дата смерти

24.12.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: STARYNKEVITCH Elie

Отец ребёнка: Старынкевич Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: STARYNKEVITCH André

Отец ребёнка: Старынкевич Константин Дмитриевич

Бракосочетание
08.09.1918

Муж: Старынкевич Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.09.1919

Сын: STARYNKEVITCH Dimitri Jean

Отец ребёнка: Старынкевич Константин Дмитриевич

Смерть
24.12.1934

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