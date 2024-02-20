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Барьяхтар Николай Филиппович

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Место рождения

Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна

Дата рождения

13.12.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1927

Отец: Барьяхтар Филипп Захарович

Мать: Барьяхтар Мария Ильинична

Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Головко Мария Николаевна

Мать ребёнка: Барьяхтар Софья Васильевна

Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барьяхтар Софья Васильевна

Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барьяхтар Софья Васильевна

Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
Смерть
Неизвестно
Украина, Донецкая обл., с. Красная Поляна
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