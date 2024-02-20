Логвинова (Остроушко) Наталья Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвинова (Остроушко) Наталья Гордеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Остроушко Гордей Васильевич

Мать: Остроушко Мария Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Бракосочетание
21.04.1889

Муж: Логвинов Митрофан Филиппович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пелагея Митрофановна

Отец ребёнка: Логвинов Митрофан Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Смерть
Неизвестно
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