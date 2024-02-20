Логвинова (Остроушко) Наталья Гордеевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Бракосочетание
21.04.1889
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пелагея Митрофановна
Отец ребёнка: Логвинов Митрофан Филиппович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Смерть
Неизвестно