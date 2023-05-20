Кугенев Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1970
Отец: Кугенев Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
02.02.1992
Дочь: Кугенева Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Кугенева (Каныгина) Виктория Владимировна
Рождение ребёнка
19.01.2010
Сын: Кугенев Роман Владимирович
Мать ребёнка: Жукова Ирина Викторовна