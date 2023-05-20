Кугенев Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кугенев Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1970

Отец: Кугенев Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
02.02.1992

Дочь: Кугенева Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Кугенева (Каныгина) Виктория Владимировна

Рождение ребёнка
19.01.2010

Сын: Кугенев Роман Владимирович

Мать ребёнка: Жукова Ирина Викторовна

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