(Кузьмина) Ирина Витальевна
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рождения09.10.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Москва
Место жительства
Неизвестно
Россия, Москва
Бракосочетание
21.10.2000
Москва
Рождение ребёнка
31.03.2004
Дочь: Лялина Мира Михайловна
Отец ребёнка: Лялин Михаил Таронович
Россия, Москва
Развод
02.06.2009
Россия, Москва
св-во о разводе № 264 от 02.06.2009 | на основании решения мирового судьи судебного участка № 263 района «Люблино» г. Москвы