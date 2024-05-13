(Кузьмина) Ирина Витальевна 09.10.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Кузьмина) Ирина Витальевна

Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

09.10.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Москва
Место жительства
Неизвестно
Россия, Москва
Бракосочетание
21.10.2000

Муж: Лялин Михаил Таронович

Москва
Рождение ребёнка
31.03.2004

Дочь: Лялина Мира Михайловна

Отец ребёнка: Лялин Михаил Таронович

Россия, Москва
Развод
02.06.2009

Муж: Лялин Михаил Таронович

Россия, Москва
св-во о разводе № 264 от 02.06.2009 | на основании решения мирового судьи судебного участка № 263 района «Люблино» г. Москвы

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