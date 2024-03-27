истрадвала, истрадвал верх годеон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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истрадвала, истрадвал верх годеон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: гваул, гваула верх койл, койлхен

Отец ребёнка: коэль старый, койль

Рождение ребёнка
382

Сын: кенеу ап коэль

Отец ребёнка: коэль старый, койль

Рождение ребёнка
390

Сын: гарбониан ап коэль

Отец ребёнка: коэль старый, койль

Смерть
Неизвестно

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