истрадвала, истрадвал верх годеон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: гваул, гваула верх койл, койлхен
Отец ребёнка: коэль старый, койль
Рождение ребёнка
382
Сын: кенеу ап коэль
Отец ребёнка: коэль старый, койль
Рождение ребёнка
390
Сын: гарбониан ап коэль
Отец ребёнка: коэль старый, койль
Смерть
Неизвестно