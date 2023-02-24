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Кораблина Матрена Сычева

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Место рождения

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Сергей Тореев

Мать: не указана

Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
06.06.1907

Муж: Кораблин (однодворец) Иван Алексеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1909

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Алексеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.11.1910

Сын: Кораблин (однодворец) Вов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Алексеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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