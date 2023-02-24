Кораблина Матрена Сычева
Место рожденияСело Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Сергей Тореев
Мать: не указана
Село Монастырский Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
06.06.1907
Рождение ребёнка
19.03.1909
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
26.11.1910
Смерть
Неизвестно