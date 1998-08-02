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Великоборец Денис Александрович
Великоборец Денис Александрович
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Место рождения
Речица
, Речицкий район, Гомельская область
Дата рождения
02.08.1998
Пол
Мужской
Отец
Великоборец Александр Григорьевич
1968 г.р.
Мать
Великоборец (Коваль) Майя Анатольевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1998
Отец:
Великоборец Александр Григорьевич
Мать:
Великоборец Майя Анатольевна
Речица
, Речицкий район, Гомельская область
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