Плохотникова (Щипекова) Ирина Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.02.1887
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Смерть
После 1887