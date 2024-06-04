Плохотникова (Щипекова) Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотникова (Щипекова) Ирина Григорьева

Место рождения

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.02.1887

Муж: Плохотников Иван Федоров

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Смерть
После 1887

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