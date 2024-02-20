Узбек (Зипир) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУзбек (Зипир) Александра Андреевна

Узбек (Зипир) Александра Андреевна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

06.08.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907

Отец: Зипир Андрей Георгиевич

Мать: Зипир Евдокия Ильинична

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узбек Харлампий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close