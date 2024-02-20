Узбек (Зипир) Александра Андреевна
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рождения06.08.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907
Отец: Зипир Андрей Георгиевич
Мать: Зипир Евдокия Ильинична
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно