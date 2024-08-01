Лашманова Ефросинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашманова Ефросинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лашманов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Лашманов Никита Матвеевич

Отец ребёнка: Лашманов Матвей Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лашманов Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Лашманов Матвей Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Лашманова Соломонида Матвеевна

Отец ребёнка: Лашманов Матвей Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1803

Сын: Лашманов Абрам Матвеевич

Отец ребёнка: Лашманов Матвей Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Лашманова Зиновья Матвеевна

Отец ребёнка: Лашманов Матвей Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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