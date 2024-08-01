Лашманова Ефросинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Лашманов Никита Матвеевич
Отец ребёнка: Лашманов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Лашманов Сергей Матвеевич
Отец ребёнка: Лашманов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Лашманова Соломонида Матвеевна
Отец ребёнка: Лашманов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1803
Отец ребёнка: Лашманов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Лашманова Зиновья Матвеевна
Отец ребёнка: Лашманов Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно