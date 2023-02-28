Кондратьев Диомид Иванович
Место рождения
Дата рождения08.08.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Кирпичникова Анисья Кондратьева
Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова
Сын: Кондратьев Сидор Диомидович
Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова
Сын: Кондратьев Матвей Диомидович
Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова
Сын: Кондратьев Федор Диомидович
Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова
Дочь: Наталья Диомидовна
Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова
Сын: Кондратьев Федор Диомидович
Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова
Дочь: Елена Диомидовна
Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова
Дочь: Анна Диомидовна
Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова
Дочь: Екатерина Диомидовна
Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова
Сын: Кондратьев Алексей Диомидович
Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова
Сын: Кондратьев Александр Диомидович
Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова
Дочь: Ратникова Ефросинья Кондратьева
Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова
Дочь: Наталья Диомидовна
Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова