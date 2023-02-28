Кондратьев Диомид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Диомид Иванович

Кондратьев Диомид Иванович

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.08.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1867

Отец: Кондратьев (казенный Крестьянин) Иван Кондратьевич

Мать: Кондратьева Агафья Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1890

Жена: Кондратьева Акилина Базова

Рождение ребёнка
02.01.1891

Дочь: Кирпичникова Анисья Кондратьева

Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1893

Сын: Кондратьев Сидор Диомидович

Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1894

Сын: Кондратьев Матвей Диомидович

Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1896

Сын: Кондратьев Федор Диомидович

Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.08.1897

Дочь: Наталья Диомидовна

Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1899

Сын: Кондратьев Федор Диомидович

Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1901

Дочь: Елена Диомидовна

Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1903

Дочь: Анна Диомидовна

Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1906

Дочь: Екатерина Диомидовна

Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1909

Сын: Кондратьев Алексей Диомидович

Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1909

Сын: Кондратьев Александр Диомидович

Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1910

Дочь: Ратникова Ефросинья Кондратьева

Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1913

Дочь: Наталья Диомидовна

Мать ребёнка: Кондратьева Акилина Базова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close