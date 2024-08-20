Tyzenhaus H. Bawół (Wańkowicz) Waleria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tyzenhaus H. Bawół (Wańkowicz) Waleria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tyzenhaus H. Bawół Rajnold

Отец ребёнка: Tyzenhaus H. Bawół Konstanty

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tyzenhaus H. Bawół Konstanty

Рождение ребёнка
13.11.1823

Дочь: Przeździecki (Tyzenhauz H. Bawół) Maria

Отец ребёнка: Tyzenhaus H. Bawół Konstanty

Смерть
Неизвестно

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