Tyzenhaus H. Bawół (Wańkowicz) Waleria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tyzenhaus H. Bawół Rajnold
Отец ребёнка: Tyzenhaus H. Bawół Konstanty
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1823
Дочь: Przeździecki (Tyzenhauz H. Bawół) Maria
Отец ребёнка: Tyzenhaus H. Bawół Konstanty
Смерть
Неизвестно