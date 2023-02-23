Ионова Ольга Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1867
Дочь: Федосья Егорова
Отец ребёнка: Ионов Егор Ионов
Рождение ребёнка
01.08.1868
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Ионов Егор Ионов
Рождение ребёнка
11.07.1870
Сын: Ионов Сергей Егоров
Отец ребёнка: Ионов Егор Ионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ионов Егор Ионов
Смерть
Неизвестно