Ионова Ольга Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова Ольга Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1867

Дочь: Федосья Егорова

Отец ребёнка: Ионов Егор Ионов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.08.1868

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Ионов Егор Ионов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.07.1870

Сын: Ионов Сергей Егоров

Отец ребёнка: Ионов Егор Ионов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ионов Егор Ионов

Смерть
Неизвестно
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