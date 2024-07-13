Абдюков ??? 1800 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Абдюков ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1820 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Абдюков Абдулхабир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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