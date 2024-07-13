Абдюков ???
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Абдюков Абдулхабир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно