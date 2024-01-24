Родюшина Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Родюшина Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Родюшин Архип Иванович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Родюшин Тимофей Архипович
Отец ребёнка: Родюшин Архип Иванович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Родюшин Архип Иванович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Родюшин Архип Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родюшина Параскева Архиповна
Отец ребёнка: Родюшин Архип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1765