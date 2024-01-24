Родюшина Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родюшина Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Родюшина Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Родюшин Архип Иванович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Родюшин Тимофей Архипович

Отец ребёнка: Родюшин Архип Иванович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Родюшин Калина Архипович

Отец ребёнка: Родюшин Архип Иванович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Родюшин Родион Архипович

Отец ребёнка: Родюшин Архип Иванович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родюшина Параскева Архиповна

Отец ребёнка: Родюшин Архип Иванович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родюшин Архип Иванович

Смерть
1765
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