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Вилкова Домна Степановна

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Место рождения

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.01.1861

Муж: Вилков Михаил Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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