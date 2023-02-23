Вилкова Домна Степановна
Место рожденияСело Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
30.01.1861
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно