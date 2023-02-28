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Романова Матрена Колдышева

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

04.09.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Колдышев Аверьян Макарович

Мать: ?

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.10.1867

Муж: Романов (однодворец) Андрей Степанович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.09.1868

Сын: Романов (однодворец) Иван Андреевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Степанович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1869

Дочь: Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Степанович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1870

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Степанович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1870

Сын: Романов (однодворец) Николай Андреевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Степанович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.09.1882
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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