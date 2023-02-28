Романова Матрена Колдышева
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти04.09.1882
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Колдышев Аверьян Макарович
Мать: ?
Бракосочетание
01.10.1867
Рождение ребёнка
29.09.1868
Сын: Романов (однодворец) Иван Андреевич
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Степанович
Рождение ребёнка
29.08.1869
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Степанович
Рождение ребёнка
04.12.1870
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Степанович
Рождение ребёнка
04.12.1870
Сын: Романов (однодворец) Николай Андреевич
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Андрей Степанович
Смерть
04.09.1882