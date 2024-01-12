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Куликов Сергей Валерьевич
Куликов Сергей Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.1986
Пол
Мужской
Отец
Куликов Валерий Алексеевич
1947 г.р.
Мать
Куликова (Оконешникова) Елена Михойловна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1986
Отец:
Куликов Валерий Алексеевич
Мать:
Куликова Елена Михойловна
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