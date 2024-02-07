Никола Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикола Дмитрий

Никола Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Никола Михаил Степанович

Мать: Варвара

Смерть
1970
сахалин
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