Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Никола Дмитрий
Никола Дмитрий
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
1970
Пол
Мужской
Отец
Никола Михаил Степанович
1899 г.р.
Мать
Варвара
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Никола Михаил Степанович
Мать:
Варвара
Смерть
1970
сахалин
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия