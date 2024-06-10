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Задворнова Анна Фирсова

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Алексей Матвеев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Задворнова (Задворнова) Василиса Алексеева

Отец ребёнка: Задворнов Алексей Матвеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Задворнова (Задворнова) Федора Алексеева

Отец ребёнка: Задворнов Алексей Матвеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Задворнова (Задворнова) Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Задворнов Алексей Матвеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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