Задворнова Анна Фирсова
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Задворнова (Задворнова) Василиса Алексеева
Отец ребёнка: Задворнов Алексей Матвеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Задворнова (Задворнова) Федора Алексеева
Отец ребёнка: Задворнов Алексей Матвеев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Задворнова (Задворнова) Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Задворнов Алексей Матвеев
Смерть
Неизвестно