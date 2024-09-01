Постовалова Екатерина Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Постовалова Пелагея Родионовна
Отец ребёнка: Постовалов Родион Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1806 ст.
Дочь: Постовалова Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Постовалов Родион Петрович
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Постовалова Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Постовалов Родион Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1813 ст.
Дочь: Постовалова Улита Родионовна
Отец ребёнка: Постовалов Родион Петрович
Смерть
Неизвестно