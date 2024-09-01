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Постовалова Екатерина Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Постовалова Пелагея Родионовна

Отец ребёнка: Постовалов Родион Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постовалов Родион Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1806 ст.

Дочь: Постовалова Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Постовалов Родион Петрович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Постовалова Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Постовалов Родион Петрович

Рождение ребёнка
12.07.1813 ст.

Дочь: Постовалова Улита Родионовна

Отец ребёнка: Постовалов Родион Петрович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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