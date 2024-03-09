Блохин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти24.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1943
Мать ребёнка: Кузнецова Ираида Константиновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1943
Ладожское Озеро, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Погиб при сопровождении конвоя с едой для блокадного Ленинграда