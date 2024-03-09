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Блохин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

24.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1943

Сын: Блохин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Ираида Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Ираида Константиновна

Смерть
24.08.1943
Ладожское Озеро, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Погиб при сопровождении конвоя с едой для блокадного Ленинграда
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