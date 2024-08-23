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Сорокин Пётр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 03.06.1867

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Сорокин Николай Михайлович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сорокина) Агафья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
15.02.1852

Жена: Сорокина (Башкирова) Домна Семёновна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1852

Дочь: (Сорокина) Анна Петровна

Мать ребёнка: Сорокина (Башкирова) Домна Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Доронина (Сорокина) Феодосья Петровна

Мать ребёнка: Сорокина (Башкирова) Домна Семёновна

Рождение ребёнка
02.01.1857

Сын: Сорокин Степан Петрович

Мать ребёнка: Сорокина (Башкирова) Домна Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: (Сорокина) Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Сорокина (Башкирова) Домна Семёновна

Рождение ребёнка
10.06.1866

Дочь: (Сорокина) Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Сорокина (Башкирова) Домна Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1867

Сын: Сорокин Иван Петрович

Мать ребёнка: Сорокина (Башкирова) Домна Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 03.06.1867

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