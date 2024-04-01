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Донов Ефим Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Новожилов (он Же Донов) Василий Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Васильев

Мать: Новожилова Анастасия Савельеаа

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Бурундукова Параскева Ефимова

Мать ребёнка: Донова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Донов Козма Ефимов

Мать ребёнка: Донова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Донов Матфей Крест. Д. Тавалжаной, Сладчанской Вол. Ефимов

Мать ребёнка: Донова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Агрипина Ефимова

Мать ребёнка: Донова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донова Анна Яковлева

Смерть
Неизвестно
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