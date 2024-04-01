Донов Ефим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Бурундукова Параскева Ефимова
Мать ребёнка: Донова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Донов Козма Ефимов
Мать ребёнка: Донова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1769
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Агрипина Ефимова
Мать ребёнка: Донова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Донова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Донова Анна Яковлева
Смерть
Неизвестно