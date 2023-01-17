Новосельцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосельцев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.2002

Дочь: Добренькая Алиса

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Максим Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосельцев Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

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