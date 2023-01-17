Новосельцев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.2002
Дочь: Добренькая Алиса
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосельцев Максим Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосельцев Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана