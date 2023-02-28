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Михеев - Иванов Николай Никифорович

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Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.07.1901

Жена: Иванова Анастасия Егорова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1902

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1909

Дочь: Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1912

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Михеев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1916

Дочь: Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1917

Сын: Михеев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Егорова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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