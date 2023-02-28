Михеев - Иванов Николай Никифорович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1901
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1902
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
12.06.1909
Дочь: Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
23.08.1912
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
17.05.1914
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
14.05.1916
Дочь: Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
07.10.1917
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Егорова
Смерть
Неизвестно