Бородихина Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Бородихин Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Бородихин Михаил Васильев
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Бородихин Василий Михайлов
Отец ребёнка: Бородихин Михаил Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно