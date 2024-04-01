Бородихина Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородихина Анастасия Васильева

Бородихина Анастасия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Бородихин Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Бородихин Михаил Васильев

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Бородихин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Бородихин Михаил Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородихин Михаил Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close