Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Третьяков Егор
Рождение ребёнка
До 25.08.1913
Дочь: (Третьякова) Любовь
Отец ребёнка: Третьяков Егор
Рождение ребёнка
До 1915
Сын: Третьяков Иван
Отец ребёнка: Третьяков Егор
Рождение ребёнка
15.11.1915
Сын: Третьяков Николай
Отец ребёнка: Третьяков Егор