Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно

Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Егор

Рождение ребёнка
До 25.08.1913

Дочь: (Третьякова) Любовь

Отец ребёнка: Третьяков Егор

Рождение ребёнка
До 1915

Сын: Третьяков Иван

Отец ребёнка: Третьяков Егор

Рождение ребёнка
15.11.1915

Сын: Третьяков Николай

Отец ребёнка: Третьяков Егор

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