Шеляпина Ульяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Шеляпина Акулина Панкратьева
Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев
Вышла замуж до 1795
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шеляпин Терентий Панкратьев
Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шеляпин Степан Панкратьев
Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шеляпина Акулина Панкратьева
Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев
Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно