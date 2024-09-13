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Шеляпина Ульяна Иванова

Место рождения

Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Шеляпина Акулина Панкратьева

Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Вышла замуж до 1795
Рождение ребёнка
1772

Сын: Шеляпин Терентий Панкратьев

Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Шеляпин Семен Панкратьев

Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Шеляпин Степан Панкратьев

Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шеляпина Акулина Панкратьева

Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Шеляпин Иван Панкратьев

Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шеляпин Иван Панкратьев

Отец ребёнка: Шеляпин Панкратий (Патракей) Андреев

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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